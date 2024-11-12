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В России появится новый автомобильный бренд (уже запатентован логотип)

Автозавод «АГР», принадлежащий компании «Арт-Финанс», запатентовал бренд Novo

Автозавод «АГР», ранее известный как завод Hyundai, зарегистрировал торговую марку Novo и фирменный логотип для будущих автомобилей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Бренд будет использоваться для новой линейки машин, которые планируется выпускать на мощностях предприятия.

Напомним, что в январе 2024 года компания «Арт-Финанс» приобрела завод Hyundai, переименовав его в «Автомобильный завод «АГР». Компании отошли две производственные площадки корейской компании в Санкт-Петербурге: одна в Каменке, другая – в Шушарах (бывший завод GM).

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Что касается бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге, там серийное производство автомобилей планируется запустить в 2026 году.

Также недавно стало известно о возвращении на российский рынок марки SsangYong под новым брендом (KGM). Более того, планируется запустить производство таких автомобилей в России. Подробнее – в нашей публикации.

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ТГ-канал «Автопоток»

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Алексеева Елена
Фото:«Автопоток»
Количество просмотров 94
12.11.2024 
Фото:«Автопоток»
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