В России появится новый автомобильный бренд (уже запатентован логотип)
Автозавод «АГР», ранее известный как завод Hyundai, зарегистрировал торговую марку Novo и фирменный логотип для будущих автомобилей.
Бренд будет использоваться для новой линейки машин, которые планируется выпускать на мощностях предприятия.
Напомним, что в январе 2024 года компания «Арт-Финанс» приобрела завод Hyundai, переименовав его в «Автомобильный завод «АГР». Компании отошли две производственные площадки корейской компании в Санкт-Петербурге: одна в Каменке, другая – в Шушарах (бывший завод GM).
Что касается бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге, там серийное производство автомобилей планируется запустить в 2026 году.
Также недавно стало известно о возвращении на российский рынок марки SsangYong под новым брендом (KGM). Более того, планируется запустить производство таких автомобилей в России. Подробнее – в нашей публикации.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: ТГ-канал «Автопоток»