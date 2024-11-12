В России появится новый автомобильный бренд (уже запатентован логотип)

Автозавод «АГР», принадлежащий компании «Арт-Финанс», запатентовал бренд Novo

Автозавод «АГР», ранее известный как завод Hyundai, зарегистрировал торговую марку Novo и фирменный логотип для будущих автомобилей.

Бренд будет использоваться для новой линейки машин, которые планируется выпускать на мощностях предприятия.

Напомним, что в январе 2024 года компания «Арт-Финанс» приобрела завод Hyundai, переименовав его в «Автомобильный завод «АГР». Компании отошли две производственные площадки корейской компании в Санкт-Петербурге: одна в Каменке, другая – в Шушарах (бывший завод GM).

Что касается бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге, там серийное производство автомобилей планируется запустить в 2026 году.

Также недавно стало известно о возвращении на российский рынок марки SsangYong под новым брендом (KGM). Более того, планируется запустить производство таких автомобилей в России. Подробнее – в нашей публикации.

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Источник: ТГ-канал «Автопоток»