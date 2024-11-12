Россия снова заняла второе место по продажам на авторынке в рейтинге Европы

«Автостат»: авторынок России вошел в топ-3 крупнейших в Европе по итогам октября

Продемонстрировавший рекордные показатели роста за последние 3,5 года автомобильный рынок России занял второе место в европейском рейтинге. Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили это в ходе анализа данных консалтинговой компании GlobalData.

По итогам августа текущего года российский рынок также занимал второе место в Европе, но в сентябре опустился на одну позицию ниже и занял третью строчку. Лидером по реализации автомобилей в октябре текущего года стала Германия – там продано 231 992 единицы, на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Если же при анализе авторынка Европы учитывать показатели России, то наша страна в октябре прочно занимает вторую строчку рейтинга. Согласно данным «Автостата», продажи новых легковых машин в РФ в октябре составили 171 179 экземпляров (+52,4% к октябрю 2023 года). На третьем месте расположилась Великобритания с показателем 144 288 единиц (-6%). В сентябре эта страна возглавляла европейское первенство.

Франция занимает четвертое место среди крупнейших авторынков Европы – 135 529 проданных автомобилей (-11,1%). Топ-5, как и в прошлый раз, замыкает Италия, показатели продаж которой достигли 126 488 единиц (-9%). Отмечается также, что на 7,2% вырос рынок Испании – 83 472 проданных машины.

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Источник: autostat.ru