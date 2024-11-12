Названа модель Toyota, которую не стоит покупать на вторичке

Эксперты рассказали, почему не рекомендуют покупать Toyota Aygo с пробегом

Toyota традиционно воспринимается как надежный, неприхотливый и ремонтопригодный бренд, автомобили которого ценятся на вторичном рынке за свою долговечность и высокую ликвидность.

Toyota Aygo

Это создает у новичков впечатление, что каждая модель Toyota — это гарантированно качественный автомобиль для длительной эксплуатации. Однако среди моделей бренда есть и менее удачные варианты, такие как Aygo.

Эксперты не рекомендуют покупать подержанную Toyota Aygo из-за нескольких существенных минусов. Во-первых, она оснащена литровым двигателем мощностью всего 67 л.с., что делает автомобиль недостаточно динамичным, особенно при полной загрузке. В городских пробках и на трассе Aygo не покажет хороших показателей по ускорению.

Toyota Aygo

Во-вторых, внутреннее пространство хэтчбека оставляет желать лучшего. Задние сиденья неудобны для взрослых пассажиров, а объем багажника всего 168 литров — это очень мало для семейных поездок или путешествий. Такой дизайн делает Aygo менее практичным выбором по сравнению с другими моделями Toyota или конкурентами на рынке.

Кроме того, Aygo — не самая распространенная модель в России, и запчасти еще придется поискать. На вторичном рынке и в магазинах они могут быть дорогими, а в некоторых случаях за их доставку придется дополнительно платить.

Эти особенности стоит учитывать при выборе подержанного авто, чтобы избежать неприятных сюрпризов и лишних затрат в будущем.

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Источник: Авто Взгляд