#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...

Популярный кроссовер сможет сам парковаться параллельно, перпендикулярно и по диагонали

Кроссовер Chery Tiggo 9 для России оснастят новационным автопилотом с ИИ

Китайский кроссовер Chery Tiggo 9 для России оснастят системой автоматической парковки с интеллектуальными технологиями. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Система АРА с ультразвуковым радаром и камерой кругового обзора способна парковать автомобиль параллельно, перпендикулярно и по диагонали. Благодаря функции памяти парковочный автопилот ускорит процесс парковки в последующих случаях после первоначальной настройки.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Рекомендуем
Автомат, атмосферник и клиренс 170 мм — берем новый некитайский кроссовер

Chery Tiggo 9 станет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке. Ее отличают: гидравлические сайлентблоки и система активного демпфирования CDC, регулирующая жесткость амортизаторов. Из опций также есть технологии автономного экстренного торможения, круиз-контроль, ассистент движения в пробках и система автоматической парковки.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Новинка в Китае доступна в пяти цветах кузова: черном, серебристом, сером и двух оттенках белого. Силовой агрегат представлен бензиновым турбомотором объемом 2,0 л мощностью 257 л.с. В зависимости от комплектации в паре с ним работает или 7-ступенчатый робот, или классический 8-ступенчатый автомат. Заявленный расход топлива автомобиля – 7,5 л АИ-95 на 100 км пути.

Кроме того, предусмотрена и гибридная версия с бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 154 л.с. и установленным спереди электродвигателем мощностью 221 л.с. Общий запас хода на полном баке превышает 1400 км.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Chery
Количество просмотров 70
12.11.2024 
Фото:Chery
Поделиться:
Оцените материал:
0