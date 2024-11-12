Популярный кроссовер сможет сам парковаться параллельно, перпендикулярно и по диагонали

Кроссовер Chery Tiggo 9 для России оснастят новационным автопилотом с ИИ

Китайский кроссовер Chery Tiggo 9 для России оснастят системой автоматической парковки с интеллектуальными технологиями. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

Система АРА с ультразвуковым радаром и камерой кругового обзора способна парковать автомобиль параллельно, перпендикулярно и по диагонали. Благодаря функции памяти парковочный автопилот ускорит процесс парковки в последующих случаях после первоначальной настройки.

Chery Tiggo 9

Chery Tiggo 9 станет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке. Ее отличают: гидравлические сайлентблоки и система активного демпфирования CDC, регулирующая жесткость амортизаторов. Из опций также есть технологии автономного экстренного торможения, круиз-контроль, ассистент движения в пробках и система автоматической парковки.

Chery Tiggo 9

Новинка в Китае доступна в пяти цветах кузова: черном, серебристом, сером и двух оттенках белого. Силовой агрегат представлен бензиновым турбомотором объемом 2,0 л мощностью 257 л.с. В зависимости от комплектации в паре с ним работает или 7-ступенчатый робот, или классический 8-ступенчатый автомат. Заявленный расход топлива автомобиля – 7,5 л АИ-95 на 100 км пути.

Кроме того, предусмотрена и гибридная версия с бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 154 л.с. и установленным спереди электродвигателем мощностью 221 л.с. Общий запас хода на полном баке превышает 1400 км.

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Источник: gazeta.ru