Нейросеть скрестила ЛуАЗ с сороконожкой? Нет, это реальность!

В Барнауле на продажу выставили уникальный снегоболотоход Торос

«За рулем» обнаружил на автомобильных классифайдах очередной сумасшедший экземпляр. Отдаленно напоминающий ЛуАЗ Волынь (а именно эта машина лежит в основе «монстра») снегоболотоход Торос выставлен на продажу за 1 997 000 рублей.

Аппарат с колесной формулой 8х8 имеет постоянный полный привод, который приводит в действие двигатель Toyota 1JZ-GE (180 л.с.) в паре с родным автоматом Aisin и раздаточной коробкой, а также две дополнительные раздаточные коробки с понижением 2.0 каждая. При этом у автомобиля 7 (семь!) свободных дифференциалов с возможностью 100% блокировки в любой вариации!

Все колеса имеют дисковые тормоза, стояночный тормоз фиксирует четвертую (т.е. заднюю) ось. Поворотными являются две передние оси – машина укомплектована гидроусилителем. Также в комплектации – установленная спереди электрическая лебедка 12000 LBS c синтетическим тросом.

За комфорт и безопасность отвечают климат-контроль, четыре посадочных места с ремнями, экспедиционное оборудование и стереосистема JVС. Машина зарегистрирована через Гостехнадзор по категории АII – Торосу разрешен проезд по дорогам общего пользования.

«За рулем» нашел в Сети некоторую информацию об этой машине. Полное ее название – Торос ЛУ 2,5 LX, и в ее конструкции, помимо пары кузовов ЛуАЗа, применены компоненты ГАЗ-53 и УАЗ.

Хоть и ходили слухи о мелкосерийном производстве, по факту Торос был собран в единственном экземпляре в 2017 году – собственно, именно этот образец и выставлен сейчас на продажу. Причем продают вездеход довольно давно: первые найденные нами упоминания об этом относятся к январю 2024 года, то есть почти за года «осьминожка» нового владельца так и не нашла. Цену продавец не менял.

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Источник: Дром