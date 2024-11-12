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Проехали 20 раз по такой полосе, штраф заплатите столько же раз — о нюансах ПДД

Водителям объяснили, почему сразу 3 штрафа за одно нарушение будут законными

Автовладельцы, воспользовавшиеся выделенной полосой для общественного транспорта, должны быть готовы к штрафам. Такой вердикт вынес суд по факту зафиксированного нарушения водителем.

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Пользователи популярного паблика Pikabu активно обсуждают ситуацию с женщиной-водителем, получившей сразу три штрафа за движение по полосе с обозначением «А» – для автобусов.

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«Девушку оштрафовали за проезд по полосе, выделенной для движения маршрутного транспорта – причем трижды за одно нарушение (столько раз видеокамеры зафиксировали ее автомобиль при движении по одной и той же полосе, временная разница между снимками составляла менее минуты)», – описывают ситуацию авторы.

Автовладелица обжаловала постановления в суде, но ни одна инстанция, включая Верховный суд РФ, не встала на сторону нарушительницы.

«Суды признали, что такое правонарушение не является длящимся. Каждый случай, выявленный камерами, представляет собой разовое действие, совершаемое в конкретный момент времени в конкретном месте», – говорится в статье.

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Отмечается, что все правонарушения автовладелицы зафиксировали технические средства (причем разные), в разное время и на разных участках дороги. У женщины была возможность съехать с запрещенной полосы сразу же после первой фиксации правонарушения, но она этого не сделала.

Вердикт суда очевиден: даже если бы нарушение зафиксировали 20 видеокамер, наказание было бы соответствующим и законным. Поэтому все три выписанных штрафа признаны судами обоснованными (постановление ВС РФ N 45-АД23-19-К7).

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Источник: pikabu.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 85
12.11.2024 
Фото:Depositphotos
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