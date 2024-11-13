Ларгус попал в топ-10 самых продаваемых авто

Универсал Lada Largus впервые за 2,5 года попал в список бестселлеров

С 4 по 10 ноября официальные дилеры АВТОВАЗа продали 830 универсалов Lada Largus – это позволило пассажирской версии модели попасть в топ-10 легковых бестселлеров недели. Источник отмечает, что в последний раз Ларгус залетал в десятку около 2,5 лет назад – по результатам недельных продаж с 18 по 24 июля 2022 года.

Такая «просадка» легко объяснима: еще весной 2022-го серийное производство Ларгусов в Тольятти остановили, после чего выпускали лишь ограниченные партии (в 2022 и 2023 годах), параллельно перенося сборку семейства фургонов и универсалов на завод «Лада Ижевск». Окончательно сбоку в Тольятти закрыли в августе 2023-го, а серийное производство на новой площадке стартовало в мае 2024-го.

Помимо универсала, у Ларгуса есть еще грузовое исполнение фургон, а также мелкосерийная электрическая версия

Традиционно Ларгус считается одной из самых популярных моделей в современной линейке, поэтому стоит ожидать, что теперь в топ-10 он будет оказываться регулярно, причем не только в рейтингах по итогам недели, но и в ежемесячных сводках. Пока же – достойное восьмое место, впереди весьма популярных Geely Monjaro и Haval M6.

Места с седьмого по четвертое заняли Chery Tiggo 4 Pro, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 Pro Max и Lada Niva Legend. Финишировавший третьим Haval Jolion заметно отстал от семейства Lada Vesta: 1,2 тысячи штук против 2 тысяч. А лидер по-прежнему вне конкуренции: Lada Granta за неделю разошлась по России в количестве 3,5 тысячи машин.

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Источник: Автостат