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Ларгус попал в топ-10 самых продаваемых авто

Универсал Lada Largus впервые за 2,5 года попал в список бестселлеров

С 4 по 10 ноября официальные дилеры АВТОВАЗа продали 830 универсалов Lada Largus – это позволило пассажирской версии модели попасть в топ-10 легковых бестселлеров недели. Источник отмечает, что в последний раз Ларгус залетал в десятку около 2,5 лет назад – по результатам недельных продаж с 18 по 24 июля 2022 года.

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Такая «просадка» легко объяснима: еще весной 2022-го серийное производство Ларгусов в Тольятти остановили, после чего выпускали лишь ограниченные партии (в 2022 и 2023 годах), параллельно перенося сборку семейства фургонов и универсалов на завод «Лада Ижевск». Окончательно сбоку в Тольятти закрыли в августе 2023-го, а серийное производство на новой площадке стартовало в мае 2024-го.

Помимо универсала, у Ларгуса есть еще грузовое исполнение фургон, а также мелкосерийная электрическая версия
Помимо универсала, у Ларгуса есть еще грузовое исполнение фургон, а также мелкосерийная электрическая версия

Традиционно Ларгус считается одной из самых популярных моделей в современной линейке, поэтому стоит ожидать, что теперь в топ-10 он будет оказываться регулярно, причем не только в рейтингах по итогам недели, но и в ежемесячных сводках. Пока же – достойное восьмое место, впереди весьма популярных Geely Monjaro и Haval M6.

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Места с седьмого по четвертое заняли Chery Tiggo 4 Pro, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 Pro Max и Lada Niva Legend. Финишировавший третьим Haval Jolion заметно отстал от семейства Lada Vesta: 1,2 тысячи штук против 2 тысяч. А лидер по-прежнему вне конкуренции: Lada Granta за неделю разошлась по России в количестве 3,5 тысячи машин.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 136
13.11.2024 
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+23