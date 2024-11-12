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Машины, которые бросают на тротуаре, МАДИ отправит на спецстоянку

Ликсутов: более 1,5 тыс. люксовых авто эвакуировали с тротуаров сначала года

Более 1,5 тыс. люксовых автомобилей эвакуировали с тротуаров по решению инспекторов МАДИ с начала года в Москве.

Машины находились в зоне действия запрещающих знаков. Нарушители получили штраф за неправильную парковку и оплатили перемещение автомобиля на спецстоянку. Владельцы машин BMW и Mercedes-Benz чаще других нарушали правила остановки и стоянки.

Еще среди элитных иномарок на тротуарах встречались:

  • Lexus — 147 случаев;
  • Porsche — 138 случаев;
  • Audi — 104 случая.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Машины, которые водители бросают на тротуаре, мешают пешеходам, родителям с колясками, пожилым и маломобильным людям. Если автовладельца нет на месте нарушения, то в целях безопасности инспекторы МАДИ могут отправить машину на спецстоянку. Просим автомобилистов внимательнее относиться ко всем участникам дорожного движения и парковаться только в разрешенных местах.

Сообщить о нарушении правил остановки и стоянки можно по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.

Источник, фото: Дептранс

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Количество просмотров 161
12.11.2024 
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