Адаптация к условиям в России, гарантия 8 лет: на рынок выходит премиум-кроссовер

Люксовый бренд Avatr анонсировал официальный выход на авторынок России

Компания Changan официально объявила о запуске бренда люксовых электромобилей Avatr в России. Новостью поделились представители пресс-службы компании.

Avatr 11

Бренд был создан Changan в партнерстве с ведущими мировыми лидерами в сфере IT и производства высокоэффективных тяговых аккумуляторных батарей.

Avatr 11

«Единый комплексный подход к разработке интерьера, экстерьера и эргономики позволяет достичь той завораживающей красоты, которой пронизаны модели бренда. Возглавляет центр шеф-дизайнер Надер Фагихзаде. Прежде чем возглавить команду дизайнеров AVATR, Надер проработал 20 лет в BMW и отвечал за дизайн моделей 6-й и 7-й серий, концепт iNEXT и родстер i8», – уточнили в пресс-службе.

С запуском бренда в России каждый покупатель Avatr может рассчитывать на то, что он получит адаптированный под российские условия автомобиль. Кроме того, официальные дилеры бренда обеспечат гарантированное полное техническое сопровождение, а также предоставят гарантию от завода на восемь лет, заверили в пресс-службе.

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Источник: пресс-служба Changan Motors RUS