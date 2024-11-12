Еще один китайский автопроизводитель рассматривает локализацию в России

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Jetour готовит для рынка России 8 новинок, включая авто повышенной проходимости

Автобренд Jetour из Китая намерен вывести на российский авторынок восемь новинок в ближайшие два года. О грандиозных планах сообщили в пресс-службе марки.

Jetour Dashing
Jetour Dashing
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Планируется, что модельную линейку составит серия городских внедорожников, а также пикапы и автомобили повышенной проходимости. На текущем этапе в компании воздержались от раскрытия подробностей о новинках.

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Кроме того, начиная с 2024 года Jetour будет поэтапно выводить автомобили с гибридными двигателями на международные рынки.

В настоящее время линейка бренда Jetour в РФ представлена пятью кроссоверами: компактный X50 по цене от 1,99 млн рублей, X70 Plus (от 2,99 млн рублей), X90 Plus (от 3,399 млн рублей), Dashing (от 2,489 млн рублей2) и T2 (от 3,959 млн рублей).

«Высококонкурентный автомобильный рынок России для нас очень важен, и локализация производства дала бы нам целый ряд преимуществ для развития бренда Jetour здесь», – заявила заместитель генерального директора «Джетур Мотор Рус» Екатерина Зарубина.

О конкретных вариантах возможной локализации производства на территории России Зарубина не сообщила.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:MAXIM SHIPENKOV
Количество просмотров 310
12.11.2024 
Фото:MAXIM SHIPENKOV
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