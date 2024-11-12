В России планируют разработать закон о жизненном цикле автомобилей

РОАД: автокомпании должны создать склады запчастей на несколько лет вперед

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила создать закон о жизненном цикле транспортных средств (ТС). Инициативу направили министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

В РОАД уточнили, что нынешние законы страны прямо не регулируют многие аспекты взаимоотношений между автопроизводителями, дилерами и конечными потребителями.

В ассоциации полагают, что данное правовое регулирование возможно осуществить с помощью принятия нового федерального закона, регулирующего весь жизненный цикл ТС, начиная с производства и до его утилизации.

В РОАД предлагают сформировать межведомственную рабочую группу по разработке законопроекта «О реализации, техобслуживании и утилизации транспортных средств».

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Источник: РОАД