В России планируют разработать закон о жизненном цикле автомобилей
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила создать закон о жизненном цикле транспортных средств (ТС). Инициативу направили министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.
В РОАД уточнили, что нынешние законы страны прямо не регулируют многие аспекты взаимоотношений между автопроизводителями, дилерами и конечными потребителями.
В ассоциации полагают, что данное правовое регулирование возможно осуществить с помощью принятия нового федерального закона, регулирующего весь жизненный цикл ТС, начиная с производства и до его утилизации.
В РОАД предлагают сформировать межведомственную рабочую группу по разработке законопроекта «О реализации, техобслуживании и утилизации транспортных средств».
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Источник: РОАД