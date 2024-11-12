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У 1,4 млн автомобилей Honda и Acura может отказать мотор: они есть и в России

В США регулятор NHTSA начал проверку касательно 1,4 млн автомобилей Honda

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало расследование жалоб на возможные отказы моторов в 1,4 млн автомобилей Honda и Acura.

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Расследование касается автомобилей Honda Pilot и Acura MDX, произведенных с 2016 по 2020 год, а также Honda Odyssey и Acura TLX (с 2018 по 2020 годы производства). Также в перечень входят Honda Ridgeline, выпущенные с 2017 по 2019 год.

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Уточняется, что шатунные подшипники на машинах с 3,5-литровыми V6 могут выйти из строя, что приведет к полному отказу мотора. Шатуны соединяют поршни с коленчатым валом и преобразуют вертикальное движение для перемещения колес.

Honda отозвала около 250 000 машин осенью 2023 года в целях устранения проблемы. Однако агентство пишет, что у него есть 173 жалобы от владельцев, известивших о неисправностях шатунных подшипников, но их машины не вошли в отзыв. Один владелец заявил о ДТП.

Honda Pilot
Honda Pilot

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Агентство сообщает, что открывает запрос на отзыв, чтобы определить серьезность проблемы в авто, не включенных в отзыв 2023 года.

Компания Honda планирует сотрудничать с NHTSA на протяжении расследования.

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Источник: Sbsun

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 500
12.11.2024 
Фото:Unsplash
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