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Почему китайским автомобилям необходимо нулевое ТО

Эксперт Сокуев объяснил, зачем авто из Китая нужно проходить дополнительное ТО

Автомобилям китайского автопрома нужно обязательно проходить дополнительное техническое обслуживание (ТО) потому, что за первые 3-5 тыс. км в двигатель может попасть некоторое количество продуктов износа, например частицы металлов. Об этом рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.

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«Масло за счет своих моюще-диспергирующих свойств эти продукты удержит в своем объеме, но быстрее потеряет ресурс. Поэтому действительно важно проводить нулевое ТО в течение первых нескольких тысяч километров, а последующие замены масла производить по регламенту», – объяснил эксперт.

По словам Сокуева, в Китае при первой заливке используют качественное моторное масло, соответствующее требованиям производителя, характеристикам и особенностям силового агрегата. Но при покупке китайских автомобилей владельцы удивлены требованием о необходимости проведения нулевого ТО. Из-за этого возникает масса мифов о качестве масла, заливаемого в машины из Китая, резюмировал Сокуев.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 270
13.11.2024 
Фото:Depositphotos
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