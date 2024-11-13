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Эти машины почти не ломаются: собственники рассказали всю правду

WhatCar составил рейтинг из 10 самых надежных автомобилей на рынке в 2024 году

Журналисты британского журнала WhatCar вместе с экспертами MotorEasy опросили около 30 тыс. автовладельцев, по итогам которого составили топ-10 самых надежных машин на рынке Великобритании. Лидером стал Lexus NX 2014-2021 годов выпуска с почти 100%-ной надежностью. В 2024 году ни один владелец этой машины не пожаловался на поломку.

Lexus NX
Lexus NX
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Второе место получила выпускаемая с 2021 года Toyota Aygo X. Ни один из владельцев этого авто не обращался в мастерскую за последние два года.

99,7% составила надежность Mini Countryman, произведенного с 2017 по 2024 годы. Всего 2% владельцев этого авто пожаловались на мелкие неисправности, которые были связаны, в основном, с элементами кузова.

Toyota Aygo X
Toyota Aygo X

Самые надежные автомобили

  • Lexus NX (2014-2021 г. в.)
  • Toyota Aygo X (2021 г. в. – н. в.)
  • Mini Countryman (2017-2024 г. в.)
  • Audi Q2 (2016 г. в. – н. в.)
  • Kia Picanto (2017-2024 г. в.)
  • Lexus ES (2018 г. в. – н. в.)
  • Porsche 718 Boxster / Cayman (2016 г. в. – н. в.)
  • Бензиновая Skoda Octavia (2013-2020 г. в.)
  • Кабриолет Mini (2016-2024 г. в.)
  • Tesla Model Y (2021 г. в. – н. в.)

Mini Countryman
Mini Countryman

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Источник: WhatCar

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Lexus | Toyota | Mini
Количество просмотров 421
13.11.2024 
Фото:Depositphotos | Lexus | Toyota | Mini
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