Эти машины почти не ломаются: собственники рассказали всю правду

WhatCar составил рейтинг из 10 самых надежных автомобилей на рынке в 2024 году

Журналисты британского журнала WhatCar вместе с экспертами MotorEasy опросили около 30 тыс. автовладельцев, по итогам которого составили топ-10 самых надежных машин на рынке Великобритании. Лидером стал Lexus NX 2014-2021 годов выпуска с почти 100%-ной надежностью. В 2024 году ни один владелец этой машины не пожаловался на поломку.

Lexus NX

Второе место получила выпускаемая с 2021 года Toyota Aygo X. Ни один из владельцев этого авто не обращался в мастерскую за последние два года.

99,7% составила надежность Mini Countryman, произведенного с 2017 по 2024 годы. Всего 2% владельцев этого авто пожаловались на мелкие неисправности, которые были связаны, в основном, с элементами кузова.

Toyota Aygo X

Самые надежные автомобили

Lexus NX (2014-2021 г. в.)

Toyota Aygo X (2021 г. в. – н. в.)

Mini Countryman (2017-2024 г. в.)

Audi Q2 (2016 г . в . – н . в .)

Kia Picanto (2017-2024 г . в .)

Lexus ES (2018 г . в . – н . в .)

Porsche 718 Boxster / Cayman (2016 г . в . – н . в .)

Бензиновая Skoda Octavia (2013-2020 г . в .)

Кабриолет Mini (2016-2024 г . в .)

Tesla Model Y (2021 г . в . – н . в .)

Mini Countryman

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: WhatCar