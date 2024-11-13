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Водителей продолжат штрафовать за это нарушение — кабмин не поддержал законопроект

Кабмин не одобрил проект закона, отменяющий штраф за нарушение тонировки авто

Правительство РФ не поддержало проект закона об отмене административной ответственности за управление автомобилем со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует требованиям Техрегламента о безопасности колесных транспортных средств.

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Инициатор законопроекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которой предусмотрен штраф в 500 рублей за соответствующее нарушение.

Парламентарий привел в пример опыт других стран, где практикуется тонирование стекол. Даванков отметил также, что она способствует сохранению более низкой температуры в салоне авто, что очень актуально для южных регионов России.

«Согласно требованиям, светопропускание стекол автомобиля должно составлять не менее 70%. Соответственно, допускается только тонировка задних и задних боковых стекол», – напомнили в кабмине.

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В Правительстве отметили также, что в настоящее время запрещена эксплуатация транспортных средств с установленными дополнительными предметами или нанесенными покрытиями, ограничивающими обзорность водителю.

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Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:Чернохатова/Octagon.Media/ТАС
Количество просмотров 83
13.11.2024 
Фото:Чернохатова/Octagon.Media/ТАС
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