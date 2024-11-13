Водителей продолжат штрафовать за это нарушение — кабмин не поддержал законопроект
Правительство РФ не поддержало проект закона об отмене административной ответственности за управление автомобилем со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует требованиям Техрегламента о безопасности колесных транспортных средств.
Инициатор законопроекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которой предусмотрен штраф в 500 рублей за соответствующее нарушение.
Парламентарий привел в пример опыт других стран, где практикуется тонирование стекол. Даванков отметил также, что она способствует сохранению более низкой температуры в салоне авто, что очень актуально для южных регионов России.
«Согласно требованиям, светопропускание стекол автомобиля должно составлять не менее 70%. Соответственно, допускается только тонировка задних и задних боковых стекол», – напомнили в кабмине.
В Правительстве отметили также, что в настоящее время запрещена эксплуатация транспортных средств с установленными дополнительными предметами или нанесенными покрытиями, ограничивающими обзорность водителю.
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Источник: ТАСС