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Ремонтировать машины по ОСАГО теперь можно будет дольше

Госдума решила увеличить максимальное время ремонта по ОСАГО до 45 дней

Депутаты ГД РФ в первом чтении одобрили законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства (ТС) по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

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В пояснительной записке к документу сказано, что осуществляющие ремонт машин дилеры, станции ТО и страховые компании в условиях санкций столкнулись с проблемой отсутствия деталей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку для ремонта ТС.

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Также уточняется, что в нынешней ситуации соблюдение срока исполнения страховщиками своих обязательств часто не представляется возможным, поэтому им приходится расторгать договоры со станциями техобслуживания.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 42
13.11.2024 
Фото:Depositphotos
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