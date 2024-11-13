Такой формат авто ценят семейные водители, бизнесмены и путешественники — топ-7
На российском рынке покупатели могут приобрести минивэны, которые в настоящее время поставляются в нашу страну по официальным каналам. Эксперты составили топ-7 наиболее привлекательных.
Forthing Yacht продается по цене от 3,4 млн рублей и считается одним из самых доступных в сегменте. Под капотом автомобиля стоит турбомотор объемом 1,5 л мощностью 197 л.с., в паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.
Haima 7x по цене 3,6 млн рублей удивит богатым оснащением. Силовой агрегат представлен турбомотором объемом 1,6 л мощностью 195 л.с. и 6-ступенчатой АКП.
GAC M8 доступен на рынке РФ по цене 5,299 млн рублей, 7-местный минивэн оснащен бензиновым двигателем объемом 2,0 л мощностью 231 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Салон имеет компоновку 2+2+3, кресла второго ряда с подогревом, есть вентиляция, массаж и оттоманки – это обеспечивает высокий уровень комфорта.
Forthing M7 (5,5 млн рублей) предлагает 7-местный салон с компоновкой сидений 2+2+3. Под капотом стоит турбированный мотор объемом 2,0 л мощностью 224 л.с., работающий с 8-ступенчатой АКП ZF, привод – задний.
Wey 80 доступен по цене от 7,299 млн рублей в 7-местной комплектации Premium с колесной базой 3085 мм и длиной 5045 мм. Есть топовая версия Business Lounge с удлиненной базой 3275 мм и 6-местной конфигурацией. Гибрид получил 152-сильный бензиновый мотор и два электромотора, суммарная мощность составляет 487 л.с.
Hongqi HQ9 по цене от 7,89 млн рублей оснащен бензиновым двигателем объемом 2,0 л мощностью 245 л.с., дополнен мягкой гибридной установкой. Крупногабаритный автомобиль обеспечит комфорт уровня бизнес-класса самолета, салон трансформируется в режимы «Работа» и «Отдых».
Премиальный Voyah Dream по цене от 10,29 млн рублей предлагается в версии Long Range с двигателем объемом 1,5 л мощностью 143 л.с. и аккумулятором емкостью 43 кВт∙ч. До «сотни» автомобиль разгоняется за 5,9 секунды. Доступен также полностью электрический вариант модели.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: quto.ru