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В топ автопродаж вошла марка, официально не представленная в РФ

Эксперт Иванов назвал причину высоких продаж автомобилей Toyota в России

Высокие продажи новых автомобилей Toyota на рынке России в октябре обусловлены ввозом и последующей постановкой на учет крупной партии этих машин. Такое предположение выдвинул директор департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ» Николай Иванов.

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«Это действительно большой объем, учитывая, что японская марка официально покинула рынок нашей страны», – подчеркнул топ-менеджер.

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Иванов уточнил, что в Россию автомобили Toyota завозят, в основном, из Китая, но есть также модели с корейского и других рынков.

«Особых специфических отличий у таких автомобилей нет, разве что небольшая корректировка по набору опций. Нет такого, как, например, с Mitsubishi из ОАЭ, где в принципе не установлен зимний пакет. В целом, машины Toyota, ввозимые с разных рынков, абсолютно сопоставимы с теми, что продавались в России ранее», – констатирует специалист.

Самые популярными моделями признаны Camry, RAV4, Land Cruiser 300. Хорошие продажи также у нового Land Cruiser Prado 150.

«Одна любопытная деталь. Мы привезли кроссовер Wildlander – это аналог RAV4 с китайского рынка. Но люди неохотно покупают его, потому что RAV4 для них более знакомая модель. Хотя это практически идентичные автомобили, которые только незначительно отличаются передней частью», – поделился своим опытом эксперт.

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Согласно данным «Автостата», в октябре на рынке России реализовано 3516 новых автомобилей Toyota. Этот показатель на 62,5% больше аналогичного периода 2023 года. Благодаря этому японский бренд впервые с марта 2024 года вошел в топ-10 рынка России.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 160
13.11.2024 
Фото:Depositphotos
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