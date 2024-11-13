В топ автопродаж вошла марка, официально не представленная в РФ

Эксперт Иванов назвал причину высоких продаж автомобилей Toyota в России

Высокие продажи новых автомобилей Toyota на рынке России в октябре обусловлены ввозом и последующей постановкой на учет крупной партии этих машин. Такое предположение выдвинул директор департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ» Николай Иванов.

«Это действительно большой объем, учитывая, что японская марка официально покинула рынок нашей страны», – подчеркнул топ-менеджер.

Иванов уточнил, что в Россию автомобили Toyota завозят, в основном, из Китая, но есть также модели с корейского и других рынков.

«Особых специфических отличий у таких автомобилей нет, разве что небольшая корректировка по набору опций. Нет такого, как, например, с Mitsubishi из ОАЭ, где в принципе не установлен зимний пакет. В целом, машины Toyota, ввозимые с разных рынков, абсолютно сопоставимы с теми, что продавались в России ранее», – констатирует специалист.

Самые популярными моделями признаны Camry, RAV4, Land Cruiser 300. Хорошие продажи также у нового Land Cruiser Prado 150.

«Одна любопытная деталь. Мы привезли кроссовер Wildlander – это аналог RAV4 с китайского рынка. Но люди неохотно покупают его, потому что RAV4 для них более знакомая модель. Хотя это практически идентичные автомобили, которые только незначительно отличаются передней частью», – поделился своим опытом эксперт.

Согласно данным «Автостата», в октябре на рынке России реализовано 3516 новых автомобилей Toyota. Этот показатель на 62,5% больше аналогичного периода 2023 года. Благодаря этому японский бренд впервые с марта 2024 года вошел в топ-10 рынка России.

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Источник: autostat.ru