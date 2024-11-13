Названы самые популярные автомобили в России — удивитесь, кто в лидерах

Аналитики назвали самые продаваемые авто на первичном и вторичном рынках России

Большинство жителей России предпочитают отечественные автомобили Lada. К такому выводу пришли специалисты компании «Рольф» в ходе проведенного исследования. Отмечается, что анализировались показатели продаж в 16 мегаполисах нашей страны.

«Среди москвичей и жителей московской агломерации наибольшую популярность в сегменте новых автомобилей заняла модель Haval Jolion с 8,4 тыс. продажами, второе место жители столицы отдали Geely Monjaro (6,7 тыс.), а на третьем месте оказалась Lada Granta (5,9 тыс.)», – уточнили аналитики.

У машин с пробегом лучшими показателями отличились модели Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris. Жители Петербурга отдали предпочтение новым Haval Jolion, Lada Granta и Chery Tiggo 7 Pro Max.

В сегменте машин с пробегом лучшими оказались Ford Focus, Volkswagen Polo, Kia Rio. В Перми самыми популярными машинами с пробегом признаны отечественные модели: Lada Granta, Lada Samara, Lada Vesta.

Среди новых автомобилей лучшие показатели зафиксировали у Lada Granta, Lada Vesta и китайского Haval Jolion. Автомобили марки Lada продавались чаще, чем любые другие, подытожили эксперты «Рольфа».

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Источник: gazeta.ru