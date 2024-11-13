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Оформить ДТП скоро можно будет на Госуслугах: депутаты поддержали документ

Комитет Госдумы одобрил возможность оформления ДТП на портале «Госуслуги»

Комитет ГД по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении проект закона об оформлении ДТП через портал «Госуслуги», если есть полис ОСАГО.

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Документ рассмотрят на заседании ГД РФ 19 ноября. Имеются в виду поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

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Согласно инициативе, можно будет связать сервис «Госуслуги.Авто» с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), чтобы привлечь страховщиков к реализации сервиса «Европротокол онлайн».

Сейчас ДТП можно оформить без присутствия инспекторов двумя способами: заполнение бумажного бланка в приложении «ДТП. Европротокол» или электронного извещения в мобильном приложении «Помощник ОСАГО».

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Оформить аварию в электронном виде можно даже при наличии разногласий у участников ДТП. При этом у обоих водителей должны быть подтвержденные аккаунты на Госуслугах, откуда требуемые документы подгрузятся автоматически.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 53
13.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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