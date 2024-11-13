Оформить ДТП скоро можно будет на Госуслугах: депутаты поддержали документ
Комитет ГД по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении проект закона об оформлении ДТП через портал «Госуслуги», если есть полис ОСАГО.
Документ рассмотрят на заседании ГД РФ 19 ноября. Имеются в виду поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Согласно инициативе, можно будет связать сервис «Госуслуги.Авто» с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), чтобы привлечь страховщиков к реализации сервиса «Европротокол онлайн».
Сейчас ДТП можно оформить без присутствия инспекторов двумя способами: заполнение бумажного бланка в приложении «ДТП. Европротокол» или электронного извещения в мобильном приложении «Помощник ОСАГО».
Оформить аварию в электронном виде можно даже при наличии разногласий у участников ДТП. При этом у обоих водителей должны быть подтвержденные аккаунты на Госуслугах, откуда требуемые документы подгрузятся автоматически.
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Источник: ТАСС