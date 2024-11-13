В Госдуме намерены пересмотреть предельную сумму компенсации по ОСАГО
Существующие в России пределы выплат по страховому полису ОСАГО необходимо пересмотреть в бОльшую сторону. Об этом в ходе пленарного заседания заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.
В ходе обсуждения законопроекта об увеличении срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней парламентарий подчеркнул, что ко второму чтению документа в него следует включить поправки о повышении предельной выплаты на ремонт автомобиля, которая сейчас достигает 400 тыс. рублей. Нилов выразил готовность совместно с однопартийцами из фракции ЛДПР разработать отдельный проект закона, если предлагаемые поправки не включат в законопроект.
«Сегодняшние 400 тыс. рублей давно устарели. Мы предлагаем увеличить страховые выплаты в интересах автомобилистов. Пусть сами автомобилисты выбирают автосервисы, когда и в каком регионе ремонтировать автомобиль, какие детали покупать. И не будут ждать 30 или 45 дней. В России растет рынок подержанных запчастей и аналогов, это, в том числе, последствия того самого утильсбора», – сказал депутат.
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства (ТС) по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней.
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Источник: iz.ru