Какой договор оформить при покупке авто в салоне: совет на миллион

Эксперты предупредили о рисках оформления дилерского договора при покупке авто

Покупка подержанного автомобиля в дилерском центре с оформлением дилерского договора грозит покупателю определенными рисками. Такое предупреждение озвучили автоюристы.

Дело в том, что продавцы используют такую уловку, чтобы снять с себя ответственность за техническое состояние транспортного средства. В частности, юрист Андрей Подшивалов привел в пример ситуацию с владельцем Mercedes-Benz GLC, которому отказали в регистрации потому, что у машины отсутствовал номер двигателя. Более того, выяснилось также, что целиком автомобиль собрали из разных частей других машин. Дилер дистанцировался от урегулирования ситуации, заявив, что занимался только оформлением сделки.

«А налогичных случаев предостаточно, а решать вопрос с возвратом проблемной машины владельцу приходится, как правило, через суд, прибегая к помощи профессиональных юристов», – констатирует юрист .

Дело в том, что, в отличие от комиссионной продажи и оформлении агентского договора, автомобиль не является собственностью дилера, поэтому освобождает его от юридической ответственности за качество и историю автомобиля, подчеркивают эксперты.

«При такой схеме продажи салон никакой ответственности не несет: «мы этот товар не видели и что он из себя представляет, не знаем». Это очень массовая история. В салоны попадают и битые машины, и авто с юридическими проблемами, и «конструкторы». Для покупателя нет ровным счетом никакой защиты. Такими вещами не гнушаются даже самые крупные компании. Им без разницы, что продавать. Главное – продать», – отмечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Эксперты советуют досконально изучать документы, прежде чем ставить подпись, и привлекать юриста, особенно в случае оформления агентского договора. При комиссионной продаже за состояние машины и юридическую чистоту сделки несет ответственность дилер, при этом покупатель будет более защищен.

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Источник: autonews.ru