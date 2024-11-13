ГАЗели рвут рынок – рекордные цифры!

Автостат Инфо: продажи легких коммерческих авто выросли на 40%

На фоне общего подъема российского авторынка в октябре замечен рост и в отдельных сегментах – популярность набирали не только легковушки, но и, например, легкие коммерческие автомобили, они же LCV. В минувшем месяце их продали 12 433 единиц, что на 40% больше, чем в октябре прошлого года. И на +43% больше, чем в сентябре!

Более того, за десять месяцев 2024 года в РФ реализовано уже 85 941 грузовичков и «каблучков», а за весь 2023-й продали всего 68 736 единицы такого транспорта – то есть рост уже на 25% к прошлому году, а впереди еще два месяца продаж. Причем основной прирост обеспечивает российская техника, отмечает источник.

Доля рынка, пришедшаяся в октябре на российские марки, составила аж 93%, а продажи по сравнению с прошлым годом выросли на 38% – с 8367 до 11 539 единиц. Да и за все 10 месяцев нынешнего года отечественные LCV составляют 92% всего объема рынка легких коммерческих машин – продано 79 263 машин российских марок, это плюс 27% к 2023 году.

Сегменту легковых машин такое и не снилось: в октябре в топ-5 марок-бестселлеров четыре бренда – российские. Причем на ГАЗ, УАЗ и АВТОВАЗ приходится более 82% всех октябрьских продаж новых LCV.

И все три бренда растут по отношению к прошлому году: ГАЗ на 33%, УАЗ на 14%, АВТОВАЗ, ввиду перезапущенного Ларгуса, на 241%. На 8% приподнялся Sollers, рост в 131% показал Dongfeng, за счет чего выбрался на пятое место. А КАМАЗ, запустивший Компас 5, закрепился на шестом.

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Источник: Автостат Инфо