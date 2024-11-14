Эксперты выяснили, какие премиальные авто сейчас чаще покупают россияне

Авто.ру: Zeekr 001 возглавил рейтинг новых авто стоимостью от 5 млн рублей

В сегменте автомобилей стоимостью от 5 миллионов рублей китайские бренды заняли лидирующие позиции.

Согласно данным Авто.ру, в 2024 году 40, 2% предложений в этом ценовом сегменте составляют автомобили китайских марок — почти в четыре раза больше, чем годом ранее. В числе лидеров — электрический хэтчбек Zeekr 001 (7, 4 млн рублей), который стал самым популярным автомобилем среди пользователей. На втором месте расположился кросс-купе EXEED RX (5, 3 млн рублей), а на третьем и пятом — автомобили LiXiang: внедорожник L9 (8, 8 млн рублей) и кроссовер L7 (7, 5 млн рублей). Четвёртую позицию занял Voyah Free (6, 8 млн рублей).

В то время как китайские автомобили захватывают рынок, европейские и японские бренды по-прежнему сохраняют высокий спрос в премиум-сегменте, особенно среди моделей, средняя стоимость которых превышает 10 миллионов рублей. Так, доля немецких и японских марок в сегменте составила 37% и 11% соответственно. Самой дорогой моделью стал Mercedes-AMG G-Класс (35, 3 млн рублей), занявший 6 место в топ-10 по спросу.

В десятке популярных автомобилей также фигурируют Toyota Land Cruiser (15 млн рублей), BMW X5 (16 млн рублей), Land Rover Range Rover (31, 8 млн рублей) и Porsche Cayenne (22, 4 млн рублей).

Что касается предпочтений автовладельцев, то в 2024 году значительно возрос спрос на автомобили с бензиновыми двигателями (в 2, 4 раза по сравнению с 2023 годом), в то время как интерес к гибридам и дизельным моделям снизился на 36% и 35% соответственно. Средняя стоимость премиум-автомобилей также уменьшилась: в октябре 2024 года она составила 10, 7 млн рублей, что на 14, 5% меньше, чем в прошлом году.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте