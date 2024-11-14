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Назвали зарплату специалиста в сфере ремонта и обслуживания автомобилей

Сфера ремонта авто стала второй по заработкам в РФ среди рабочих специальностей

Эксперты «Авито Работы» провели анализ предложений по зарплатам для специалистов рабочих профессий в разных отраслях и выяснили, что в октябре 2024 года самыми высокооплачиваемыми оказались вакансии в сфере металлообработки, где средняя заработная плата составляет около 115 285 рублей в месяц при полной занятости.

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На втором месте по уровню заработных плат оказалась отрасль ремонта и обслуживания автомобилей — кандидаты могут рассчитывать на среднемесячную зарплату в 113 093 рубля при полном рабочем графике, что на 33% больше, чем год назад. Эта сфера остается одной из самых востребованных, особенно растет спрос на автоэлектриков (+189%), автослесарей (+53%) и автомехаников (+35%).

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Третью позицию в рейтинге заняли операторы спецтехники и специалисты в сфере морских, железнодорожных и авиаперевозок. В этой сфере средняя зарплата составляет 100 952 рубля в месяц, что на 20% выше по сравнению с прошлым годом.

На четвертом месте строительная отрасль, включая ремонт и отделку помещений. Средняя зарплата для специалистов в этом сегменте составляет 98 844 рубля в месяц. Особенно востребованы в этой отрасли ремонтники (+181%), пескоструйщики (+130%), монолитчики (+110%) и каменщики (+110%).

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Источник: «Известия»

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Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 15
14.11.2024 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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