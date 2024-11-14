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Пострадавших при обрушении автомобильного моста в Крыму доставили в больницу

МЧС РФ: на месте обрушения моста в Крыму работают специалисты и спецтехника

Автомобильный мост, обрушившийся в Крыму, находился над железнодорожным полотном. В настоящее время на месте работают 43 специалиста и 16 единиц спецтехники. Все пострадавшие доставлены в медучреждения для оказания помощи. Об этом сообщили в МЧС РФ.

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«По уточненной информации: автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники», – говорится в сообщении ведомства.

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Ранее стало известно, что часть автомобильного моста обрушилась в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, дорожное полотно повреждено, есть двое пострадавших.

Советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на компанию «Крымавтодор» сообщил, что в связи с разрушением путепровода на автомобильной трассе Воинка – Джанкой объезд будет осуществляться через населенные пункты Маслово, Завет-Ленинский, Ермаково.

Согласно данным telegram-канала Baza, обрушение моста произошло, когда по нему проезжала фура, груженная морковью. По словам водителя, масса груза составляла 21 тонну, при грузоподъемности моста 18 тонн.

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Источник: t.me/mchs_official

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Светлана Тарасенко
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Количество просмотров 20
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