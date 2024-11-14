Назван аргумент против повышения разрешенной максимальной скорости до 150 км/ч

Юрист Воропаев усомнился в необходимости разрешения скорости 150 км/ч на трассах

Правительство вряд ли повысит допустимый порог скорости на новых автомагистралях до 150 км/ч, потому что первоочередной задачей властей является обеспечение безопасности дорожного движения. Таким мнением поделился автоюрист Лев Воропаев.

Комментируя инициативу, он отметил, что если положительное решение все-таки примут, ничто не помешает некоторым водителям разгоняться и до 169 км/ч и не нарываться на штрафы. Здесь вопрос не столько в ограничении, сколько в психологии конкретных водителей, уточняет Воропаев.

«Все-таки Правила дорожного движения не дозволяют произвольно устанавливать дорожные знаки с таким ограничением скорости. Они возлагают и ответственность на власти для установки таких ограничений. То есть это <…> принцип, который обязывает власть обеспечить безопасность дорожного движения», – подчеркивает юрист.

Воропаев напоминает, что одним из показателей эффективной работы властей является и коэффициент безопасности дорожного движения. А в каждом субъекте РФ ведут статистику ДТП с учетом погибших и пострадавших.

«Поэтому я сильно сомневаюсь, что та или иная власть, которая не уверена, что на той или иной дороге возможно обеспечить безопасность, будет устанавливать знаки, что на этой дороге можно ехать 150 км/ч», – резюмировал Воропаев.

В Подмосковье снизилась смертность на дорогах. За 10 месяцев 2024 года в регионе зафиксировано ДТП с пострадавшими и погибшими на 5% меньше, чем за тот же период в 2023-м.

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Источник: 360.ru