Летающий автомобиль совершил свой первый полет: известна цена новинки

В Китае летающий автомобиль XPeng совершил тестовый полет в автономном режиме

Летающий автомобиль Land Aircraft Carrier от китайской марки XPeng AeroHT совершил первый тестовый полет. После этого на авто поступило свыше 2 тыс. дополнительных предзаказов.

Поставки автомобиля должны начаться в 2026 году, он стоит 2 млн юаней (около 27 млн руб.).

Land Aircraft Carrier

Land Aircraft Carrier представляет собой гибридный минивэн длиной 5,5 метра, в кузове которого расположен летающий модуль.

Он похож на большой дрон с кабиной для двух пассажиров. Уточняется, что модуль рассчитан на 5-6 полетов без подзарядки, а автомобиль, в кузове которого он находится, способен зарядить его от 30 до 80% за 18 минут.

Известно, что аппарат поддерживает как автономный режим, так и ручной.

Land Aircraft Carrier

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: CarNewsChina