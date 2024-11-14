Летающий автомобиль совершил свой первый полет: известна цена новинки
Летающий автомобиль Land Aircraft Carrier от китайской марки XPeng AeroHT совершил первый тестовый полет. После этого на авто поступило свыше 2 тыс. дополнительных предзаказов.
Поставки автомобиля должны начаться в 2026 году, он стоит 2 млн юаней (около 27 млн руб.).
Land Aircraft Carrier представляет собой гибридный минивэн длиной 5,5 метра, в кузове которого расположен летающий модуль.
Он похож на большой дрон с кабиной для двух пассажиров. Уточняется, что модуль рассчитан на 5-6 полетов без подзарядки, а автомобиль, в кузове которого он находится, способен зарядить его от 30 до 80% за 18 минут.
Известно, что аппарат поддерживает как автономный режим, так и ручной.
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Источник: CarNewsChina