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Летающий автомобиль совершил свой первый полет: известна цена новинки

В Китае летающий автомобиль XPeng совершил тестовый полет в автономном режиме

Летающий автомобиль Land Aircraft Carrier от китайской марки XPeng AeroHT совершил первый тестовый полет. После этого на авто поступило свыше 2 тыс. дополнительных предзаказов.

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Поставки автомобиля должны начаться в 2026 году, он стоит 2 млн юаней (около 27 млн руб.).

Land Aircraft Carrier
Land Aircraft Carrier

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Land Aircraft Carrier представляет собой гибридный минивэн длиной 5,5 метра, в кузове которого расположен летающий модуль.

Он похож на большой дрон с кабиной для двух пассажиров. Уточняется, что модуль рассчитан на 5-6 полетов без подзарядки, а автомобиль, в кузове которого он находится, способен зарядить его от 30 до 80% за 18 минут.

Известно, что аппарат поддерживает как автономный режим, так и ручной.

Land Aircraft Carrier
Land Aircraft Carrier

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 24
14.11.2024 
Фото:CarNewsChina
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