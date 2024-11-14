Начались продажи Xcite X-Cross 8: названы комплектации и стартовая цена модели
В России начались продажи нового кроссовера Xcite X-Cross 8 по цене от 2 995 500 рублей. Модель предлагается в трех комплектациях: Enjoy, Enjoy 4WD и Techno 4WD.
Кроссовер оснащен бензиновым турбированным двигателем 1,6 л мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом DCT. Разгон до 100 км/ч составляет от 8,9 до 10,5 секунд, а расход топлива – от 7,5 л на 100 км.
Габариты автомобиля – 4740 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1705 мм в высоту, с дорожным просветом 190 мм.
X-Cross 8 оснащен светодиодной оптикой, противотуманными фарами с функцией подсветки поворота, стильными дисками R18 и рейлингами на крыше. Внутри – просторный 7-местный салон с возможностью трансформации второго и третьего рядов сидений для увеличения объема багажника. При сложенных сиденьях доступно до 2101 л полезного объема.
Базовая комплектация Enjoy включает два дисплея по 12,3 дюйма, зимний пакет, климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики парковки и дождя, а также электропривод двери багажника и систему беспроводного подключения Apple CarPlay/Android Auto.
В версии Enjoy 4WD добавляются беспроводная зарядка и обогрев сидений второго ряда.
Топовая комплектация Techno 4WD предлагает панорамную крышу с электроприводом, систему памяти для зеркал, многоцветную подсветку интерьера и системы безопасности, такие как контроль слепых зон.
Модель доступна в пяти цветах: белом, серебристом, сером, синем и черном, в дальнейшем цветовая гамма будет пополняться.
Ранее стали известны ориентировочные цены на все комплектации этого кроссовера.
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Источник: Xcite