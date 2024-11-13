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Дилеры поделились ценами на новый российский кроссовер Xcite X-Cross 8

Цены на кроссовер Xcite X-Cross 8 будут начинаться от 2 999 000 рублей

Среднее исполнение Xcite X-Cross 8 оценили в 3 299 000 рублей, а топовая версия обойдется в 3 399 000 рублей.

Старт продаж новинки назначен на 14 ноября.

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Xcite X-Cross 8
Xcite X-Cross 8

Презентация модели Xcite X-Cross 8 состоялась 31 октября. Это вторая модель российского бренда Xcite, который выпускается на «Автозаводе Санкт-Петербург» — предприятии, до марта 2022 года производившем автомобили Nissan.

Xcite X-Cross 8 оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Автомобиль оснащен полным приводом, а клиренс составляет 190 мм.

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В стандартной комплектации предусмотрен «зимний пакет», включающий подогрев руля, форсунок омывателей и ветрового стекла, а также сидений первого и второго рядов. Кузовные детали дополнительно оцинкованы для повышения стойкости к российским климатическим условиям.

Продажа первого кроссовера Xcite X-Cross 7 стартовала в России в конце мая, а в октябре Росстандарт сообщил об отзыве более 1,8 тысячи этих кроссоверов из-за вероятности некорректной работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Еще 708 автомобилей, произведенных в период с 8 ноября 2023 года по 15 мая 2024 года, подлежат отзыву из-за возможного повреждения проводов датчиков скорости переднего левого и правого колеса.

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Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:Xcite
Количество просмотров 922
13.11.2024 
Фото:Xcite
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