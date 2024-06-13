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Кроссовер Xcite с полным приводом – названы сроки

Полноприводный кроссовер Xcite будет запущен в производство осенью 2024 года

На предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» (ранее – завод Nissan) планируют поставить на конвейер новую модель – это вновь будет кроссовер, но на этот раз с системой полного привода. Технических подробностей пока не приводится, но вот сроки внедрения в производство очерчены довольно конкретно.

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«Мы планируем в сентябре запустить вторую модель марки. У нас есть план по наращиванию и развитию бренда Xcite. (...) Кроссовер будет побольше, и плюс появится полный привод», – рассказал гендиректор завода Иван Миронов».

Напомним, нынешней продукцией завода являются моноприводные кроссоверы Xcite X-Cross 7 (по сути – Chery Tiggo 7 Pro с иными эмблемами) – по словам Миронова, за первую неделю продаж было приобретено более 100 таких автомобилей (ранее сообщалось о 76 машинах); компания ведет переговоры с сервисами каршеринга и такси, а также с правительством Санкт-Петербурга.

Xcite X-Cross 7
Xcite X-Cross 7

До основания бренда Xcite то же предприятие, но под названием «Лада Санкт-Петербург», собирало кроссоверы Lada X-Cross 5 (или FAW Bestune T77), но таких машин удалось выпустить всего около 170 единиц.

Источник: Ведомости, Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Количество просмотров 4
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