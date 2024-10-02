В России неисправные кроссоверы Xcite отремонтируют бесплатно

«Автозавод СПб» отзывает более 1,8 тысячи кроссоверов Xcite

ООО «Автозавод Санкт-Петербург» отзывает более 1,8 тысячи кроссоверов Xcite X-Cross 7, сообщили в Росстандарте. Выяснилось, что на некоторых машинах существует вероятность некорректной работы микрофона системы «ЭРА-ГЛОНАСС», из-за чего на них будет отсутствовать двусторонняя голосовая связь с экстренными службами, пояснили в ведомстве.

Еще 708 машин того же бренда, изготовленных в период с 8 ноября 2023 года по 15 мая 2024 года, подлежат отзыву из-за возможного повреждения провода датчика скорости переднего левого и переднего правого колеса. Это может привести к отказу или некорректной работе ABS, ESP, EBD, TCS, HHC, HBA, DTC, RMI.

Xcite X-Cross 7

Уточняется, что автозавод письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Владельцы также могут самостоятельно определить, отзывается ли их автомобиль. Это можно сделать на сайте Росстандарта или посредством сервиса Auto.ru. Все неисправности устранят бесплатно.

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Источник: Росстандарт