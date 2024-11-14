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Более 10 млн билетов проверили контролеры в Москве с начала года

Ликсутов: поездок в городском транспорте всё больше, а безбилетников – меньше

Только в октябре столичные контролеры проверили около 1,2 млн билетов. Чтобы достичь таких результатов, регулярно проводили усиленные проверки оплаты проезда и на 6% увеличили штат контролеров.

Помимо этого, организована мобильная учебная лаборатория ГКУ «Организатор перевозок», в которой контролеры в интерактивной форме рассказывают детям и их родителям о важности оплаты проезда.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Количество поездок в наземном городском транспорте растет, при этом число безбилетников сокращается. Например, проезд в трамвае стали оплачивать на 20% чаще. Благодарим всех добросовестных пассажиров!

Благодаря вам мы можем повышать качество обслуживания, запускать новые сервисы и обновлять транспортный парк.

Штраф за безбилетный проезд — 2 тыс. руб., за неправомерное использование карты москвича — 4 тыс. рублей.

Источник: Дептранс

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«За рулем»
Количество просмотров 33
14.11.2024 
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