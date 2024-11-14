Кроссовер Chery Tiggo 9 уже в России: 10 подушек безопасности и парковочный автопилот
Сегодня компания Chery начала прием предзаказов на флагманский семиместный кроссовер Tiggo 9. Желающие стать владельцами этой модели могут оставить заявку на официальном сайте марки chery.ru.
Для оформления предзаказа необходимо внести предоплату в размере 30 000 рублей. В качестве бонуса все покупатели, оформившие предзаказ, получат комплект зимней резины, а первые десять владельцев – стать претендентами на поездку в Китай.
Теперь о самом автомобиле. Новый Tiggo 9 в России будет оснащен мощным 2-литровым бензиновым турбомотором, развивающим мощность до 249 л.с. С ним в паре будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач собственной разработки компании. Автомобиль оснащен системой полного привода Torque-on-Demand с электронно управляемой многодисковой муфтой. До 100 км/ч новый кроссовер разгоняется за 8 секунд.
Габариты автомобиля: длина – 4810 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1741 мм. Колесная база – 2800 мм.
Для улучшенной безопасности и комфорта Tiggo 9 оснащен множеством систем помощи водителю. Среди них адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выходе из полосы, помощь в удержании полосы и панорамный обзор 540°, который улучшает видимость и повышает уровень безопасности.
Также кроссовер оборудован 10 подушками безопасности, включая центральную – между водителем и передним пассажиром, что снижает риски взаимного нанесения травм при боковых ударах.
Кроссовер предлагается в семиместной конфигурации, что хорошо подходит для семейных поездок. Сиденья второго и третьего рядов можно трансформировать, создавая дополнительные возможности для перевозки багажа. Система регулировки сидений и их складные спинки позволяют адаптировать пространство под любые потребности владельцев. Одной из особенностей модели стали массажные сиденья с 10-точечной системой, которые обеспечивают персонализированный массаж для водителя и переднего пассажира.
В автомобиле установлены два экрана: 10,3-дюймовый приборной панели и 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы с высоким разрешением. Кроссовер поддерживает такие технологии, как Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. Дополнительно предусмотрены проекционный дисплей и голосовое управление.
Еще одной фишкой нового Tiggo 9 стала система автоматической парковки APA. Она использует ультразвуковой радар и камеры кругового обзора для точного и безопасного парковочного маневра. Система APA позволяет парковаться как параллельно, так и перпендикулярно и оснащена функцией памяти, что упрощает и ускоряет парковку в знакомых местах.
Мнение эксперта
Юрий Тимкин, редактор журнала «За рулем»:
– Пока я только начал знакомиться с автомобилем, но уже заметил интересную деталь: двери закрываются так, как не встречал в других моделях Chery. Достаточно легкого усилия, и она с благородным звуком «влипает» в проем. Качество отделки значительно выше, чем у других актуальных моделей марки, а кожа в салоне натуральная и приятная на ощупь. Третий ряд сидений входит в базовую комплектацию.
Новый кроссовер построен на инновационной модульной платформе T2X, общей для Exeed RX и Jaecoo J8. Однако, в отличие от Exeed RX, в нем нет адаптивных амортизаторов, а от Jaecoo J8 — отсутствует версия с индивидуальными муфтами на задней оси.
Это автомобиль, ориентированный на семейные потребности, и в декабре надеюсь убедиться в этом в ходе ездовой презентации. Комплектации и цены будут озвучены в декабре, но, думаю, они окажутся никак не ниже 4,4 млн рублей.
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