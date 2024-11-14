Кроссовер Chery Tiggo 9 уже в России: 10 подушек безопасности и парковочный автопилот

Chery принимает заказы на кроссовер Tiggo 9: предоплата - 30 тыс. рублей

Сегодня компания Chery начала прием предзаказов на флагманский семиместный кроссовер Tiggo 9. Желающие стать владельцами этой модели могут оставить заявку на официальном сайте марки chery.ru.

Chery Tiggo 9

Для оформления предзаказа необходимо внести предоплату в размере 30 000 рублей. В качестве бонуса все покупатели, оформившие предзаказ, получат комплект зимней резины, а первые десять владельцев – стать претендентами на поездку в Китай.

Теперь о самом автомобиле. Новый Tiggo 9 в России будет оснащен мощным 2-литровым бензиновым турбомотором, развивающим мощность до 249 л.с. С ним в паре будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач собственной разработки компании. Автомобиль оснащен системой полного привода Torque-on-Demand с электронно управляемой многодисковой муфтой. До 100 км/ч новый кроссовер разгоняется за 8 секунд.

Габариты автомобиля: длина – 4810 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1741 мм. Колесная база – 2800 мм.

Для улучшенной безопасности и комфорта Tiggo 9 оснащен множеством систем помощи водителю. Среди них адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выходе из полосы, помощь в удержании полосы и панорамный обзор 540°, который улучшает видимость и повышает уровень безопасности.

Также кроссовер оборудован 10 подушками безопасности, включая центральную – между водителем и передним пассажиром, что снижает риски взаимного нанесения травм при боковых ударах.

Chery Tiggo 9

Кроссовер предлагается в семиместной конфигурации, что хорошо подходит для семейных поездок. Сиденья второго и третьего рядов можно трансформировать, создавая дополнительные возможности для перевозки багажа. Система регулировки сидений и их складные спинки позволяют адаптировать пространство под любые потребности владельцев. Одной из особенностей модели стали массажные сиденья с 10-точечной системой, которые обеспечивают персонализированный массаж для водителя и переднего пассажира.

В автомобиле установлены два экрана: 10,3-дюймовый приборной панели и 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы с высоким разрешением. Кроссовер поддерживает такие технологии, как Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. Дополнительно предусмотрены проекционный дисплей и голосовое управление.

Еще одной фишкой нового Tiggo 9 стала система автоматической парковки APA. Она использует ультразвуковой радар и камеры кругового обзора для точного и безопасного парковочного маневра. Система APA позволяет парковаться как параллельно, так и перпендикулярно и оснащена функцией памяти, что упрощает и ускоряет парковку в знакомых местах.

Мнение эксперта

Юрий Тимкин, редактор журнала «За рулем»:

– Пока я только начал знакомиться с автомобилем, но уже заметил интересную деталь: двери закрываются так, как не встречал в других моделях Chery. Достаточно легкого усилия, и она с благородным звуком «влипает» в проем. Качество отделки значительно выше, чем у других актуальных моделей марки, а кожа в салоне натуральная и приятная на ощупь. Третий ряд сидений входит в базовую комплектацию.

Новый кроссовер построен на инновационной модульной платформе T2X, общей для Exeed RX и Jaecoo J8. Однако, в отличие от Exeed RX, в нем нет адаптивных амортизаторов, а от Jaecoo J8 — отсутствует версия с индивидуальными муфтами на задней оси.

Это автомобиль, ориентированный на семейные потребности, и в декабре надеюсь убедиться в этом в ходе ездовой презентации. Комплектации и цены будут озвучены в декабре, но, думаю, они окажутся никак не ниже 4,4 млн рублей.

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