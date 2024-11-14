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В топ самых популярных авто в октябре вошли сразу 3 отечественные модели

Спрос на новые автомобили в России вырос почти на 40% в октябре

Спрос на новые автомобили на рынке России вырос по итогам октября 2024 года на 39,2%, а предложение – на 55,6%. При этом средняя цены на машины практически не изменились и составили 5,7 млн. рублей. Такой статистикой поделились специалисты Авито Авто после проведенного анализа.

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Выяснилось, что отечественная Lada стала лидером по спросу среди марок с результатом 13,6%, в топ-5 вошли также четыре китайских бренда: Haval (4,8%), Geely (3,3%), Chery (3,2%) и Changan (2,6%).

Что касается конкретных моделей, то в тройку лидеров по спросу в октябре вошли три модели АВТОВАЗа: Lada Granta с результатом 4,4%, на втором месте – Lada Niva Legend (3,6%), а на третьем – Lada Vesta с 2,3%. Четвертое место занимает китайский Haval Jolion – 2,2% от спроса, а замыкает пятерку лидеров еще один российский бренд – Москвич 3 с результатом 1,6%.

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Лидером по динамике спроса стал Chery Tiggo 4 Pro: рост в 2,1 раза за год.

По количеству объявлений в текущем октябре лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max, его доля в предложении составила 2,6%. Второе и третье места поделили Omoda C5 и Lada Granta: каждый получил по 2,4%. Наиболее заметно год к году выросло предложение на Granta – в 2,2 раза.

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Источник: пресс-служба Авито Авто

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
14.11.2024 
Фото:Depositphotos
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