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Необычную Toyota Corolla привезли в Россию

В России появился в продаже новый седан Toyota Corolla Sporty за 3,6 млн рублей

Дилер привез в РФ новый японский компактный седан Toyota Corolla в спецверсии Sporty по параллельным каналам за 3 590 000 руб. Автомобиль представлен в версии с гибридным мотором объемом 1,8 литра мощностью 98 л.с., АКП. Привод передний.

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Toyota Corolla Sporty
Toyota Corolla Sporty

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У данного экземпляра присутствует несколько опций безопасности, среди которых система стабилизации и ABS. Также у машины есть однозонный климат-контроль, круиз-контроль и другие опции.

Toyota Corolla Sporty по сути представляет собой обычный седан Corolla, но с внешними спортивными элементами. У него более агрессивные передний и задний бамперы, другая форма передней оптики. Фирменный значок смещен на капот, а у обычной «Короллы» он находится на решетке радиатора.

Toyota Corolla Sporty
Toyota Corolla Sporty
Toyota Corolla Sporty
Toyota Corolla Sporty

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 20
14.11.2024 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+12