Необычную Toyota Corolla привезли в Россию
Дилер привез в РФ новый японский компактный седан Toyota Corolla в спецверсии Sporty по параллельным каналам за 3 590 000 руб. Автомобиль представлен в версии с гибридным мотором объемом 1,8 литра мощностью 98 л.с., АКП. Привод передний.
У данного экземпляра присутствует несколько опций безопасности, среди которых система стабилизации и ABS. Также у машины есть однозонный климат-контроль, круиз-контроль и другие опции.
Toyota Corolla Sporty по сути представляет собой обычный седан Corolla, но с внешними спортивными элементами. У него более агрессивные передний и задний бамперы, другая форма передней оптики. Фирменный значок смещен на капот, а у обычной «Короллы» он находится на решетке радиатора.
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Источник: Autonews.ru