Эксперт рассказал, на каких трассах России разгон до 150 км/ч безопасен

Эксперт Шапарин: скоростной режим в России нужно повышать, но не везде

В РФ сейчас только на двух дорогах можно установить ограничение скорости до 150 км/ч: это трассы М-1 и М-12, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. При этом, в целом повышение скоростного режима он оценивает позитивно. Но делать это нужно не на всех дорогах и не так заметно.

На всех трассах, кроме названных, ездить с такой высокой скоростью чересчур опасно, поэтому общее правило для всех дорог вводить нельзя, считает Шапарин. При этом на многих магистралях скоростной режим занижен, уверен эксперт.

«Когда занижается скорость, сразу устанавливается камера, это автоматически происходит», – отметил он.

Поэтому пересмотр скоростного режима в будущем просто необходим.

Шапарин призвал не подходить к этому вопросу поверхностно, поскольку в стране и так растет количество ДТП и ухудшается качество дорог.

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Источник: НСН