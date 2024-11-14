Кроссовер популярной марки получил более доступную версию!

Exeed объявил старт продаж новой версии кросс-купе RX Urban

Принадлежащий Chery бренд Exeed представил в России новую версию кросс-купе Exeed RX – к уже имеющимся трем комплектациям добавилась четвертая Urban, и она дешевле всех остальных. Главная фишка новой версии – ту же самую двухлитровую турбо-«четверку» (заводской индекс SQRF4J20C), что и у старших комплектаций, дефорсировали с 249 л.с. до более выгодных по налогам 197 л.с.

Exeed RX

При этом у машины остался преселективный робот 7DCT, что и у более дорогой версии Platinum, и, главное, сохранился полный привод. Разгон до «сотни», конечно, стал вальяжнее – вместо 7,6 с указано 9,3. Но вряд ли это взволнует вас так же, как выросший (что может показаться странным) расход топлива: по данным официального сайта Exeed, у менее мощной новой версии в смешанном цикле расход составляет 8,4 л/100 км против 7,6 л/100 км. Но – налоги. И цена самой машины.

Exeed RX Urban, детали комплектации:

кожаная отделка салона черного цвета,

сенсорный дисплей 12.3"

аудиосистема с 14 динамиками

беспроводная зарядка,

навигация,

голосовое управление,

встроенный регистратор,

пакет онлайн-сервисов Exeed Connect

многоцветная атмосферная подсветка интерьера,

функция вентиляции для всех сидений,

функция массажа передних сидений

панорамная крыша,

светодиодная оптика,

алюминиевые диски нового дизайна 20"

За безопасность отвечают сигнализация, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, система помощи при спуске с горы, антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала, система уменьшения крена и другие электронные ассистенты.

Цена версии Urban составляет 4 750 000 рублей, тогда как у остальных версий, без учета акций и скидок, прайсы переваливают за 5 млн: более мощный Platinum стоит 5 040 000 рублей, а оснащенные вместо робота 8-ступенчатыми АКП версии Premium и Flagship после недавнего подорожания – соответственно 5 340 000 и 5 490 000 рублей.

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