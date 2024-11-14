Кроссовер популярной марки получил более доступную версию!

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Exeed объявил старт продаж новой версии кросс-купе RX Urban

Принадлежащий Chery бренд Exeed представил в России новую версию кросс-купе Exeed RX – к уже имеющимся трем комплектациям добавилась четвертая Urban, и она дешевле всех остальных. Главная фишка новой версии – ту же самую двухлитровую турбо-«четверку» (заводской индекс SQRF4J20C), что и у старших комплектаций, дефорсировали с 249 л.с. до более выгодных по налогам 197 л.с.

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Exeed RX
Exeed RX

При этом у машины остался преселективный робот 7DCT, что и у более дорогой версии Platinum, и, главное, сохранился полный привод. Разгон до «сотни», конечно, стал вальяжнее – вместо 7,6 с указано 9,3. Но вряд ли это взволнует вас так же, как выросший (что может показаться странным) расход топлива: по данным официального сайта Exeed, у менее мощной новой версии в смешанном цикле расход составляет 8,4 л/100 км против 7,6 л/100 км. Но – налоги. И цена самой машины.

Exeed RX Urban, детали комплектации:

  • кожаная отделка салона черного цвета,
  • сенсорный дисплей 12.3"
  • аудиосистема с 14 динамиками
  • беспроводная зарядка,
  • навигация,
  • голосовое управление,
  • встроенный регистратор,
  • пакет онлайн-сервисов Exeed Connect
  • многоцветная атмосферная подсветка интерьера,
  • функция вентиляции для всех сидений,
  • функция массажа передних сидений
  • панорамная крыша,
  • светодиодная оптика,
  • алюминиевые диски нового дизайна 20"

За безопасность отвечают сигнализация, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, система помощи при спуске с горы, антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала, система уменьшения крена и другие электронные ассистенты.

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Цена версии Urban составляет 4 750 000 рублей, тогда как у остальных версий, без учета акций и скидок, прайсы переваливают за 5 млн: более мощный Platinum стоит 5 040 000 рублей, а оснащенные вместо робота 8-ступенчатыми АКП версии Premium и Flagship после недавнего подорожания – соответственно 5 340 000 и 5 490 000 рублей.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 26
14.11.2024 
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