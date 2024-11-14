Столкнулись Киа и ГАЗель: подробности крупной аварии в Свердловской области

Пять человек погибли и трое пострадали в ДТП возле Волчанска

ДТП произошло около трех часов ночи на 48-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель. Неподалеку от Волчанска столкнулись легковой автомобиль Kia и ГАЗель.

Авария унесла жизни пяти человек, ехавших в легковой машине: двоих мужчин и трех женщины. Личности погибших устанавливаются. Водитель и двое пассажиров ГАЗели госпитализированы.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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Источник: пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области