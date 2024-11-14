Столкнулись Киа и ГАЗель: подробности крупной аварии в Свердловской области
ДТП произошло около трех часов ночи на 48-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель. Неподалеку от Волчанска столкнулись легковой автомобиль Kia и ГАЗель.
Авария унесла жизни пяти человек, ехавших в легковой машине: двоих мужчин и трех женщины. Личности погибших устанавливаются. Водитель и двое пассажиров ГАЗели госпитализированы.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области