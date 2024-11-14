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Столкнулись Киа и ГАЗель: подробности крупной аварии в Свердловской области

Пять человек погибли и трое пострадали в ДТП возле Волчанска

ДТП произошло около трех часов ночи на 48-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель. Неподалеку от Волчанска столкнулись легковой автомобиль Kia и ГАЗель.

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Авария унесла жизни пяти человек, ехавших в легковой машине: двоих мужчин и трех женщины. Личности погибших устанавливаются. Водитель и двое пассажиров ГАЗели госпитализированы.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.


Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 10
14.11.2024 
Фото:МВД Медиа
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