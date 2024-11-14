Ferrari и Porsche до ₽1 млн теперь можно купить в России: раскрыты подробности

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В Россию привезли наборы Ferrari и Porsche для сборки за 950 000 рублей

Компания из Владивостока, занимающаяся поставками авто, продает классические суперкары Ferrari и Porsche для самостоятельной сборки. Это реплики популярных моделей, производимые в Японии.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Автомобили поставляют в страну как конструктор или в виде отдельных собранных элементов. Затем суперкар собирают на месте, или собственник при желании может собрать его самостоятельно. Возможна доставка для регионов.

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При этом уточняется, что поставить на учет такую машину в ГАИ нельзя, ведь по документам она не считается транспортным средством. Передвигаться на таких автомобилях по дорогам общего пользования нельзя.

Они могут служить выставочным образцом или музейным экспонатом. Суперкар Ferrari Testarossa продается за 950 000 рублей с учетом доставки во Владивосток, классический Porsche 911 Carrera стоит 1 390 000 рублей, Ferrari F430 – 980 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: Южный автомобиль

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 98
14.11.2024 
Фото:Unsplash
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