Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений

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Аналитики рассказали, на что ориентируются автомобилисты при выборе СТО

Согласно исследованию сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, при выборе места для обслуживания 49% автовладельцев ориентируются на доверие к конкретному сервису. Репутация СТО занимает второе место, получив 46% голосов.

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Цены на услуги оказались на третьем месте в списке факторов, влияющих на выбор мастерской — на это обращают внимание 38% водителей. Удобное местоположение, которое в 2016 году было на втором месте, в 2024 году переместилось на пятое, а значимость консультаций на СТО значительно возросла. В 2024 году каждый шестой водитель (16%) отметил, что профессиональные и понятные консультации стали для него важнейшим критерием при выборе станции.

Этот тренд можно объяснить растущей сложностью для водителей ориентироваться в вопросах брендов запчастей, цен, дефицита, сроков доставки и риска попадания на подделки. В условиях растущей неопределенности автовладельцы все больше ценят детализированные и компетентные консультации со стороны специалистов.

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Интересно, что предпочтения водителей различаются в зависимости от возраста. Для молодежи младше 25 лет и водителей старше 45 лет основным критерием остается доверие к сервису, в то время как для людей в возрасте от 25 до 45 лет на первый план выходит скорость ремонта. Для этой возрастной группы особенно важны оперативность обслуживания, соблюдение сроков, возможность записаться и согласовывать работы дистанционно, а также высокая степень цифровизации услуг на сервисе.

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Источник: ТАСС

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Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 5
15.11.2024 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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