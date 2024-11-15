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Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России

«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9 привезут в РФ весной 2025 года

Вчера в России представили флагмана линейки Chery – кроссовер Tiggo 9. Пока автомобиль доступен только по предзаказу, точные сроки продаж не называют, но, скорее всего, это будет в начале 2025 года. Появится автомбиль на нашем рынке с 2-литровым бензиновым турбомотором, развивающим мощность до 249 л.с.

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Кроссовер Chery Tiggo 9
Кроссовер Chery Tiggo 9

Однако в «одиночестве» он надолго не останется: весной 2025 года привезут гибридный вариант Chery Tiggo 9, сообщили представители бренда.

В Китае этот вариант кроссовера известен как Fulwin T9 и оснащается ДВС и двумя электродвигателями суммарной мощностью 381 л.с. Общий запас хода такого автомобиля превышает 1400 км.

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Что касается бензинового Chery Tiggo 9, то среди прочего, в нем установлены массажные сиденья с 10-точечной системой, которые обеспечивают персонализированный массаж для водителя и переднего пассажира, и есть система автоматической парковки APA.

Подробнее об автомобиле в нашей публикации.

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Источник: «Китайские автомобили»

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Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 34
15.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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