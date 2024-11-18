Специалисты рассказали, как отличить некачественный бензин

Отличить некачественный бензин можно по неприятному и едкому запаху

В испытательной лаборатории нефтепродуктов Татарстана рассказали, что для оценки качества топлива достаточно двух литров бензина.

Пробу разделяют на две части и пломбируют: одна идет в лабораторию, а вторая – в качестве арбитражной, если владелец АЗС захочет оспорить результаты анализа и провести повторную проверку.

Процесс проверки дизельного топлива включает семь этапов, и один из самых важных – это определение предельной температуры фильтруемости, то есть температуры застывания. Этот показатель часто вызывает вопросы у водителей.

«Мы искусственно создаем охлаждение и следим, при какой температуре жидкость начинает терять текучесть, чтобы убедиться в соответствии с ГОСТом», – объяснила старший лаборант испытательной лаборатории нефтепродуктов Светлана Потылицина.

В целом, специалисты отмечают улучшение качества топлива. Снижение содержания серы и уменьшение смол – важные шаги, так как эти компоненты могут приводить к образованию нагара. Но все это можно определить только в лаборатории.

Для обычного потребителя основными признаками некачественного топлива являются неприятный, едкий запах, мутность жидкости или наличие посторонних примесей.

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Источник: Вести-Тататрстан