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Не поверите — сразу 2 японские модели признаны самыми ненадежными на вторичке

Nissan, Mazda и Kia вошли в топ самых ненадежных на вторичке по версии Whatcar

В ходе масштабного исследования Европейская страховая компания MotorEasy совместно с изданием Whatcar составили список самых ненадежных машин на вторичном рынке. Участниками опроса стали 30 тысяч автовладельцев, которые рассказали, с какими проблемами они сталкивались за последние два года эксплуатации. Интересно, что в этом антирейтинге присутствуют модели, которые продаются и на рынке России.

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Nissan Juke
Nissan Juke

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В частности, в список самых проблемных автомобилей попали Nissan Juke, Kia Sportage и Mazda CX-60. Владельцы Nissan Juke жалуются на серьезные проблемы с надежностью, 31% владельцев сообщили о поломках, в том числе с аккумулятором и двигателем, ремонтные работы заняли больше недели, а затраты на них – порядка 190 тысяч рублей.

Kia Sportage
Kia Sportage

Владельцы Kia Sportage с дизельными двигателями тоже отмечают их ненадежность – таких набралось 56%. Для большинства водителей ремонт оказался бесплатным, но остальные заплатили примерно по 190 тысяч рублей.

Mazda CX-60
Mazda CX-60

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В рейтинг ненадежных и проблемных машин попала и Mazda CX-60, на проблемы с ней указали 62% владельцев. Поломки касались подвески, электрики, силового агрегата, топливной системы и коробки передач.

Более половины автовладельцев отметили, что на ремонт они потратили менее одного дня, хотя 43% владельцам пришлось ждать свои автомобили из сервиса больше недели. Примечательно, что неисправности на всех проблемных Mazda CX-60 устранили за счет производителя, то есть бесплатно.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС | Nissan | Kia | Mazda
Количество просмотров 17
15.11.2024 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС | Nissan | Kia | Mazda
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