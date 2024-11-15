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В России стремительно растет возраст и пробег популярных автомобилей

Дилеры выяснили, как за 4 года в РФ вырос средний возраст топ-5 авто вторички

Средний возраст и пробег топ-5 самых популярных в России автомобилей с пробегом вырос в 2024 году и достиг девяти лет. Такой вывод следует из данных дилерской компании «Рольф».

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В частности, самыми популярными моделями на вторичном авторынке России являются Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Их средний возраст составляет девять лет, средний пробег – 115 тыс. км, количество дней, необходимых на их продажу, составляет 45.

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Год назад в рейтинге оказались те же модели, за исключением Toyota Camry, вместо нее в топ-5 вошла Skoda Octavia. Тогда средний возраст автомобилей составлял восемь лет, пробег – 101 тыс. км, а на продажу требовалось 39 дней.

Еще ранее, в 2022 году, лидерами вторичного рынка были Hyundai Solaris, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Mitsubishi Outlander. Средний возраст тогда тоже составлял восемь лет при пробеге в 97 тыс. км, а на продажу уходили те же 45 дней, что и в текущем году.

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Hyundai Solaris возглавлял рейтинг и в 2021 году, затем в топ вошли Ford Focus, Mitsubishi Outlander, Mercedes Benz E-Class и Kia Rio (8 лет; 101 тыс. км; 37 дней). А четыре года назад, в 2020-м, в пятерку лидеров входили Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Ford Focus, Skoda Octavia и Kia Rio (8 лет; 103 тыс. км; 38 дней).

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 23
15.11.2024 
Фото:Depositphotos
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