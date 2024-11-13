Аналитики рассказали, из-за чего изменились цены на вторичном рынке

«Автостат»: в октябре подержанные автомобили подешевели на 1,2%

В октябре 2024 года средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1 миллион 457 тысяч рублей.

Снижение средней стоимости автомобилей с пробегом продолжается уже восьмой месяц подряд. По сравнению с сентябрем, цены снизились на 18 тысяч рублей или на 1,2%. Если же сравнивать с октябрем 2023 года, падение еще более значительное — 145 тысяч рублей, или минус 9,1%.

Эксперты связывают продолжающееся снижение цен с изменениями в структуре предложения на рынке, в частности с ростом доли автомобилей массовых брендов.

На вторичном рынке есть откровенно неудачные модели, и даже есть такие у Тойоты. Почему эксперты не советую покупать Toyota Aygo с пробегом, вы узнаете из нашей публикации.

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Источник: «Автостат»