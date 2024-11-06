Не «китайцы»! Названы самые популярные иномарки с пробегом

Авто.ру Бизнес: цены на иномарки не из КНР снизились с начала года

Согласно данным Авто.ру Бизнес, с начала 2024 года наблюдается снижение цен на автомобили иностранных марок с пробегом, не относящихся к китайским и российским производителям.

В числе самых востребованных моделей среди подержанных иномарок оказались Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.

Kia Rio, которая занимала третье место в 2023 году, в октябре 2024 года возглавила рейтинг, опередив Ford Focus.

Средняя цена этой модели составила 1 194 944 рубля, что на 2,1% ниже по сравнению с началом года.

На второй позиции снова оказался Hyundai Solaris, который не изменил своего положения по сравнению с прошлым годом. Средняя цена этого автомобиля на вторичном рынке составляет 1 134 826 рублей, что на 1,8% меньше, чем в январе.

Ford Focus, лидер 2023 года, в 2024 году опустился на третью строчку. Сейчас его средняя цена составляет 726 292 рубля, что на 0,9% меньше, чем в начале года.

Одной из причин снижения стоимости популярных моделей является увеличение срока эксплуатации автомобилей. После ухода западных марок с российского рынка владельцы иномарок стали эксплуатировать их дольше, что способствует старению парка подержанных автомобилей.

Эксперт Авто.ру Бизнес прогнозирует, что в следующем году пятерка самых популярных моделей среди иномарок, не относящихся к китайским и российским маркам, останется прежней. Эти автомобили долгое время занимали лидирующие позиции среди новых автомобилей и продолжают активно занимать свою нишу на рынке подержанных машин.

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