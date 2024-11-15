Столкнулись две Lada и Suzuki: подробности массовой аварии
14 ноября в Калачевском районе Волгоградской области произошла авария. Уточняется, что ДТП случилось примерно в три часа дня на 68-м километре трассы «Волгоград – К. Шахтинский – Луганск».
Произошло столкновение автомашин Лада Приора, Лада Гранта и Suzuki Grand Vitara.
В аварии пострадали пять человек. На месте ДТП проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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Источник: Telegram-канал пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области