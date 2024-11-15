Столкнулись две Lada и Suzuki: подробности массовой аварии

В Волгоградской области пять человек пострадали в ДТП

14 ноября в Калачевском районе Волгоградской области произошла авария. Уточняется, что ДТП случилось примерно в три часа дня на 68-м километре трассы «Волгоград – К. Шахтинский – Луганск».

Произошло столкновение автомашин Лада Приора, Лада Гранта и Suzuki Grand Vitara.

В аварии пострадали пять человек. На месте ДТП проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Telegram-канал пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области