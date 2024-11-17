Гусеничный грузовик Урал — он мог проехать везде!

На видео показали суперпроходимый гусеничный грузовик Урал-5920

Если увидеть эту машину из-за высокого забора, можно и не понять фишки, ведь кабина у нее – почти обычная ураловская. А вот все, что ниже, выглядит очень необычно – особенно по меркам жителя современного мегаполиса.

И ведь это не какой-то экспериментальный образец, как часто бывало в СССР – нет, эту технику довели до серийного выпуска и с успехом производили многие годы. Что же ты такое, Урал-5920?

Мелкосерийную сборку гусеничного снегоболотохода Урал-5920 начали в 1981 году. Проект стал развитием идей, заложенных в прототипах НАМИ-0157М.

Машина предназначалась для перевозки грузов по грунтовым дорогам, по снежному бездорожью, переувлажненной и заболоченной местности при температурах воздуха от +40°С до -50°С. Словом, он мог ездить всегда и почти везде. Об этой удивительной машине и других экспериментах на базе миасских машин – смотрите в видео!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ