Вездеходы Venom – вызов бездорожью и суровым условиям

На выставке «Вездеходер 2024» покажут новые модели вездеходов Venom

Совсем скоро 29 ноября – 1 декабря на выставке вездеходной техники «ВЕЗДЕХОДЕР 2024» состоится презентация новых вездеходов Venom – вызов бездорожью и суровым условиям. Компания представляет свои лучшие модели VENOM 1.8 PLUS DS и VENOM LS COBRA.

Venom 1.8 Plus DS

Вездеход Venom 1.8 Plus DS – это уникальное транспортное средство, которое сочетает в себе продвинутые технологии, надежность и высокую проходимость. VENOM 1.8 PLUS DS – лучшая модель с мощным двигателем и самыми необходимыми комплектующими.

Venom 1.8 Plus DS

Основные преимущества вездехода:

Превосходная проходимость – вездеход оснащен постоянным полным приводом, который позволяет преодолевать сложные участки маршрутов, включая грязь, песок, снег, водные преграды и каменистые поверхности. Коробка передач АКПП. Установлены мосты УАЗ Спайсер (Сзади блокировка Val-Racing 70%, блокировка спереди Val-Racing 50%) отвечающие за высокую проходимость и обеспечивающие плавное движение.

Удобство управления – вездеход оснащен обновленным рулевым управлением, с более производительным насосом ГУРа и телескопическим рулевым валом, за счет которого ушли все люфты и паразитные подруливания при работе подвески. Установлен руль мотоциклетного типа с гидроусилителем.

Мощный двигатель – вездеход укомплектован современным двигателем 1ZZ 132 л.с. с высокой отдачей, что обеспечивает отличительную динамику и высокую скорость на любых рельефах местности. Грузоподъемность вездехода 350 кг.

Усовершенствованный бензобак – бак вездехода разработан по собственным технологиям, выполнен из нержавеющей стали с противоотливными перегородками и перепускающими клапанами.

Эргономичный дизайн и комфорт – в отличие от многих аналогичных моделей, Venom 1.8 Plus DS предлагает стильный яркий дизайн вездехода квадроциклетного типа, установлен обновленный расширенный облицовочный пластик. Подогрев ручек и курка газа, подогрев сидения делающие поездки в холодное время более комфортными.

Безопасность - тормозная система представляет из себя проверенные компоненты и имеет повышенную отказоустойчивость. Тормозные диски увеличенного диаметра позволяют эффективно останавливать снегоболотоход в самых разных условиях, а опциональный горный тормоз повысит безопасность при движении в горах, поможет остановить технику даже с заглушенным двигателем.

Venom 1.8 Plus DS имеет преимущества в плане простоты управления. Он подходит как для опытных водителей, так и для новичков, что расширяет аудиторию пользователей. При прохождении опроса на официальном сайте, клиенту в подарок предоставляется защитный чехол на вездеход. Также стоит отметить ПСМ входящую в стоимость вездехода, в отличии от большинства конкурентов.

Вездеход Venom 1.8 Plus DS – это надежное и универсальное транспортное средство, которое сочетает в себе мощность, комфорт и высокую проходимость. Его преимущества делают его идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность в условиях активного отдыха и частых поездок по сложным маршрутам. На фоне конкурентов Venom выделяется своим качеством и дизайном.

Venom LS Cobra

Компания Venom также презентует новинку – мощный и надежный снегоболотоход VENOM LS COBRA!

Venom LS Cobra

Особенности данной модели:

Мощность двигателя: четырехцилиндровый двигатель объемом 1794 куб. см обеспечивает впечатляющую мощность 132 л.с., позволяя легко преодолевать самые сложные препятствия.

Улучшенная подвеска: усовершенствованная длинноходная подвеска с амортизаторами спектрум с ходом штока более 1 м обеспечивает плавную езду даже по самым неровным поверхностям.

Проходимость: Высокий клиренс, увеличенные шины, длинноходная подвеска и усиленная рама позволяют без проблем передвигаться по болотам, пескам, горным тропам и бурным рекам.

Удобство управления – вездеход оснащен обновленным рулевым управлением, с более производительным насосом ГУРа и телескопическим рулевым валом, за счет которого ушли все люфты и паразитные подруливания при работе подвески. Установлен руль мотоциклетного типа с гидроусилителем.

Эргономика: Комфортное сиденье, эргономичные рукоятки управления создают максимальный комфорт для водителя и пассажира.

Безопасность - тормозная система представляет из себя проверенные компоненты и имеет повышенную отказоустойчивость. Тормозные диски увеличенного диаметра позволяют эффективно останавливать вездеход в самых разных условиях, а опциональный горный тормоз повысит безопасность при движении в горах, поможет остановить технику даже с заглушенным двигателем.

Дополнительные функции: модель оснащена множеством полезных функций, таких, как цифровая панель приборов, датчики давления в колесах, мультимедиа, светодиодные фары, крепления для дополнительного оборудования и багажник для транспортировки грузов.

На технике Venom Вы легко проедете по самым труднодоступным и непроходимым местам, вне зависимости от ландшафта и наличия водных преград!

«За рулем» напоминает, что компания будет показывать свои лучшие модели VENOM 1.8 PLUS DS и VENOM LS COBRA с 29 ноября по 1 декабря на выставке вездеходной техники «ВЕЗДЕХОДЕР 2024». Компания позиционирует свои машины как уникальные транспортные средства, в которых уживаются продвинутые технологии, надежность и высокую проходимость. Рекомендуем взглянуть, ведь Venom – настоящий вызов бездорожью и суровым условиям.

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